Samsun'da yunus ekipleri durdurdukları araçta 2 tabanca ele geçirdi

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 14 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

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