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        Samsun'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 00:24 Güncelleme: 01.09.2024 - 00:24
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        Samsun'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 7 kişi yaralandı.

        Kubilay Şahin idaresindeki 55 EE 195 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde önce tali yoldan ana yola çıkan Ö.T.Z'nin kullandığı 55 ANT 514 plakalı motosikletle, ardından karşı şeride geçip M.S. yönetimindeki 41 GC 392 plakalı kamyon ile H.Y. idaresindeki 16 R 8120 plakalı otomobille çarpıştı.

        Araç sürücüleri Şahin, M.S, H.Y. ve Ö.T.Z. ile araçlarda bulunan S.T, D.Y, U.Y. ve U.Y. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan M.S. ise burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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