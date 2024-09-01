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        Samsun'daki denetimlerde 6 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde 6 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:35 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:43
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        Samsun'daki denetimlerde 6 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde 6 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve suçlular ile suç unsurlarının yakalanması amacıyla kent merkezi ve ilçelerde uygulama yaptı.

        Bu çerçevede Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlü ekiplerince ilçede yapılan uygulamada, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 42 tabanca fişeği ve 36 tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Bu suç unsurlarına ilişkin 6 zanlı yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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