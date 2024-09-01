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        Samsun'da boş araziye bırakılan koli içinde uyuşturucu bulundu

        Samsun'un İlkadım ilçesinde boş arazide 4 bin 47 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 13:39 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:39
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        Samsun'da boş araziye bırakılan koli içinde uyuşturucu bulundu
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde boş arazide 4 bin 47 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Liman Mahallesi'nde bekçiler, boş araziye bırakılan koliyi fark ederek durumu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu koli içerisinde 4 bin 47 sentetik ecza ele geçirildi.

        Koliyi boş araziye bıraktığı tespit edilen A.K.Y. ve F. Ç. gözaltına alındı.

        Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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