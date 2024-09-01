20. Karadeniz Judo Turnuvası sona erdi

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya 4 yıl ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ve Gürcistan ile Azerbaycan'dan birer takım olmak üzere 768 sporcu katıldı. Müsabakalar, düzenlenen madalya töreninin ardından sona erdi.

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