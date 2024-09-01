Terme'de sünnet şöleni düzenlendi

Terme Belediyesi tarafından sünnet şöleni organize edildi.

Şölen kapsamında 15 Temmuz ve Milli İrade Meydanı'ndan Terme Belediyesi Sosyal Yaşam Alanı'na konvoy düzenlendi.

Burada çocuklara dondurma ve limonata ikram edildi, pasta kesildi, çocuklara hediyeler verildi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, başlattıkları sünnet şenliklerinin bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Bu yıl 64 çocuğumuz etkinliğe katıldı. Sünnet, aynı zamanda çocuklarımızı geleceğe hazırlayan ve onların büyüdüğünü gösteren bir etkinlik. Bu yüzden etkinliğe katılan tüm ailelere, sevgili çocuklarımıza, büyüklerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.