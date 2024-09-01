Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
İçinde 21 fındık işçisi bulunan Ömer Kaya'nın (57) kullandığı 55 AOP 709 plakalı minibüs, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Virajı alamayan minibüs yan yattı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Serpil Sancak (48), Sena Gül (15), Zeynep Demircan (17), Feriye Kaya (60), Ümmühan Us (52), Nurten İçken (64), Onur Karaman (19), Semiha Demircan (45), Yunus Emre Muştu (17), Berkan Bektaş (19), Lütfiye Civelik (52), Sapriye Şener (56), Arif Bektaş (18) ile Nurten İçigen (65) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.