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        Samsunspor'da Marius "gol sevincini" hatırladı

        İLYAS GÜN - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Samsunspor'un Çadlı golcüsü Marius Mouandilmadji, bu sezonki ilk "gol sevincini" yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:11
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        Samsunspor'da Marius "gol sevincini" hatırladı
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        İLYAS GÜN - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Samsunspor'un Çadlı golcüsü Marius Mouandilmadji, bu sezonki ilk "gol sevincini" yaşadı.

        Kırmızı-beyazlı ekibe Atakaş Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golleri Mouandilmadji, Ntcham ve Muja, attı.

        Muja, karşılaşmanın 37. dakikasında takımını öne geçirirken 51. dakikada Moundilmadji, farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu ise 75. dakikada Ntcham'ın attığı gol belirledi.

        Karadeniz ekibinin golcüsü Marius Mouandilmadji, geçen sezon 9 kez skoru değiştirirken Ntcham, 6 gol sevinci yaşadı.

        Muja ise kırmızı-beyazlı takımı adına geçen sezon 1 gol kaydetti.

        - Deplasmanda kaybetmedi

        Sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Samsunspor, sonraki 2 deplasman maçından da sahadan galip ayrıldı.

        Gaziantep FK'yi ikinci hafta 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, Atakaş Hatayspor'u da 3-0 mağlup etmeyi başardı.

        Süper Lig'de geçen sezon sadece 1 deplasman galibiyeti alabilen Samsunspor, ligin ilk 4 haftasında evine iki deplasmandan 6 puan getirmeyi bildi.

        Samsunspor'un sezonun 3. haftasındaki RAMS Başakşehir maçı İstanbul ekibinin UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı St. Patrick's Athletic karşılaşması nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

        Kırmızı-beyazlı takım, lig sıralamasında 6 puanla 7. basamakta yer alıyor.

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