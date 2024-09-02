Samsunspor'da Marius "gol sevincini" hatırladı

Süper Lig'de geçen sezon sadece 1 deplasman galibiyeti alabilen Samsunspor, ligin ilk 4 haftasında evine iki deplasmandan 6 puan getirmeyi bildi.

İLYAS GÜN - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Samsunspor'un Çadlı golcüsü Marius Mouandilmadji, bu sezonki ilk "gol sevincini" yaşadı.

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