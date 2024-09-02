Samsun'da eşinin başına keserle vurduğu kadın öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, eşinin başına keserle vurduğu kadın yaşamını yitirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, eşinin başına keserle vurduğu kadın yaşamını yitirdi.
Ali Fuat Başgil Mahallesi'nde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Osman Y. (77), eşi Naciye Y'yi (75) başına keserle vurarak ağır yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Naciye Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Şüpheli Osman Y. gözaltına alındı.
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