Samsun'da merdivenden düşen işçi yaralandı

Orta Mahalle'de bulunan alışveriş merkezindeki bir iş yerine ait klimanın bakımı yapmak için merdivene çıkan Bahadır Y, bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

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