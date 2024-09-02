Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da merdivenden düşen işçi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde klima bakımı yaparken merdivenden düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da merdivenden düşen işçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde klima bakımı yaparken merdivenden düşen işçi yaralandı.

        Orta Mahalle'de bulunan alışveriş merkezindeki bir iş yerine ait klimanın bakımı yapmak için merdivene çıkan Bahadır Y, bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Yaralanan Bahadır Y, iş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        İsrail'de genel grev!
        İsrail'de genel grev!
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru

        Benzer Haberler

        Samsun'da eşinin başına keserle vurduğu kadın öldü
        Samsun'da eşinin başına keserle vurduğu kadın öldü
        Alzheimer hastası, eşini başına keserle vurarak öldürdü
        Alzheimer hastası, eşini başına keserle vurarak öldürdü
        Dededen kalma bahçede yetiştirdiği "mor patlıcan inciri" ile Karadenizliler...
        Dededen kalma bahçede yetiştirdiği "mor patlıcan inciri" ile Karadenizliler...
        Samsunspor'da Marius "gol sevincini" hatırladı
        Samsunspor'da Marius "gol sevincini" hatırladı
        Yüksek dozda uyuşturucudan öldü
        Yüksek dozda uyuşturucudan öldü
        Samsun'da alkollü sürücü galerinin önündeki 5 araca ve trafoya çarparak dur...
        Samsun'da alkollü sürücü galerinin önündeki 5 araca ve trafoya çarparak dur...