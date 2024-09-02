Samsun'da merdivenden düşen işçi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde klima bakımı yaparken merdivenden düşen işçi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde klima bakımı yaparken merdivenden düşen işçi yaralandı.
Orta Mahalle'de bulunan alışveriş merkezindeki bir iş yerine ait klimanın bakımı yapmak için merdivene çıkan Bahadır Y, bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Yaralanan Bahadır Y, iş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.