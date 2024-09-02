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        Samsun'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:56 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:56
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        Samsun'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Dededağı Mahallesi'nde husumetli oldukları iddia edilen K.B. (26) B.K'yi (50) bıçakla omzundan yaraladı.

        B.K'nin oğlu A.K. (24) babasını bıçakla yaralayan K.B'yi silahla ateş ederek bacağından ve kalçasından vurdu.

        Silahla yaralanan K.B, özel bir araçla babası tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        K.B, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edildi.

        Omzundan bıçaklanan B.K. ise ilçede bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

        A.K, olay sonrası jandarmaya giderek teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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