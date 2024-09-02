Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'dan mevsimlik tarım işçileriyle ilgili açıklama:

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, mevsimlik tarım işçilerine yapılan saldırının sadece bir suç vakası olarak ele alınması gerektiğini olayı etnik bir çatışmaya çekmek isteyenlerin kötü niyetli olduğunu ifade etti.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, olayı etnik bir çatışma olarak sunulmasının ilçenin huzurunu ve birlikteliğini bozmayı amaçlayan bir algı operasyonunun parçası olduğunu vurguladı.

Bu durumun kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten Karaca, "Geçtiğimiz hafta sonu ilçemizde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı bir eve yapılan silahlı saldırı, bizleri ve tüm vatandaşlarımızı derinden üzmüştür. Ancak, bu üzücü olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında ve basında, olayın çarpıtılarak Türk-Kürt çatışması olarak gösterilmeye çalışıldığını büyük bir endişe ve üzüntüyle gözlemlemekteyiz." ifadelerini kullandı.