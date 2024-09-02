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        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'dan mevsimlik tarım işçileriyle ilgili açıklama:

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, mevsimlik tarım işçilerine yapılan saldırının sadece bir suç vakası olarak ele alınması gerektiğini olayı etnik bir çatışmaya çekmek isteyenlerin kötü niyetli olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:11 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:11
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        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'dan mevsimlik tarım işçileriyle ilgili açıklama:
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        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, mevsimlik tarım işçilerine yapılan saldırının sadece bir suç vakası olarak ele alınması gerektiğini olayı etnik bir çatışmaya çekmek isteyenlerin kötü niyetli olduğunu ifade etti.

        Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, olayı etnik bir çatışma olarak sunulmasının ilçenin huzurunu ve birlikteliğini bozmayı amaçlayan bir algı operasyonunun parçası olduğunu vurguladı.

        Bu durumun kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten Karaca, "Geçtiğimiz hafta sonu ilçemizde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı bir eve yapılan silahlı saldırı, bizleri ve tüm vatandaşlarımızı derinden üzmüştür. Ancak, bu üzücü olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında ve basında, olayın çarpıtılarak Türk-Kürt çatışması olarak gösterilmeye çalışıldığını büyük bir endişe ve üzüntüyle gözlemlemekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Başkan Karaca, ilçede barış ve kardeşlik ikliminin uzun süredir sürdüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

        "Öncelikle, Salıpazarı ilçemiz son 25 yıldır mevsimlik tarım işçileriyle barış ve huzur içinde yaşanmış, her zaman hoşgörü, misafirperverlik ve kardeşlik anlayışıyla tanınmıştır. Bu olayın etnik bir çatışma olarak sunulması, ilçemizin huzurunu ve birlikteliğini bozmayı amaçlayan bir algı operasyonunun parçasıdır ve kesinlikle kabul edilemez. Samsun Valiliği'miz, olayla ilgili detaylı açıklamalar yapmış ve olayın sadece bir suç vakası olarak ele alınması gerektiğini vurgulamıştır. Bizler de valiliğimizin açıklamalarını destekliyor ve olayın adli sürecinin en şeffaf şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli tüm adımları atıyoruz. Salıpazarı olarak, kimsenin ilçemiz üzerinden algı operasyonu yapmasına müsaade etmeyeceğimizi ve bu tür yanlış anlamaların önüne geçmek için her türlü çabayı göstereceğimizi belirtmek isterim."

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