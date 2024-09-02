Terme'de uyum eğitiminde ilk ders zili çaldı

Köse, öğrencilere başarılar dileyerek, velilere uyum sürecinin önemini ve bu süreçte yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Yenimahalle İlkokulu'nu ziyaret ederek uyum programına katılan 1. sınıf öğrencileri ve velileri ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.