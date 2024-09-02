Bafra'da 3 bin 829 öğrenci uyum haftasında ilk gününe başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyum haftası kapsamında 3 bin 829 öğrenci için ders zili çaldı.

Yeni müfredat gereği Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci yerleştirmelerini, e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi ile yerleşen öğrencilerin öğretmenleri de sistem üzerinden atandı. Sınıfları belli olan öğrenciler öğretmenleri ile il gün tanıştı. Veliler ile öğrenciler ilk gün heyecanı ile okullara doldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, "Bugün okullarımızda ilk zil uyum haftası için çaldı. 2076 okul öncesi ve 1753 ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencimiz, uyum haftasının ilk zil sesi ile okullarımızı şenlendirdi. Kapılarını yeniden sonuna kadar açtığımız okullarımız sadece eğitim öğretim yapılan yer değil çocuklarımız için bir yuvadır." ifadelerini kullandı.