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        Terme Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılı için temizlik çalışmalarını sürdürüyor

        Terme Belediyesi ekipleri, ilçedeki okullarda temizlik çalışmasını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:18 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:30
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        Terme Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılı için temizlik çalışmalarını sürdürüyor
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        Terme Belediyesi ekipleri, ilçedeki okullarda temizlik çalışmasını sürdürüyor.

        Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okullarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

        Bu kapsamda okul bahçelerinde ve çevresinde yabani ot temizliği yapılırken, okulların iç ve dış alanları yıkanarak hijyenik bir hale getiriliyor.

        Terme Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, ekiplerin çalışmaları, ilçedeki tüm okulları kapsayacak şekilde planlanarak okulların açılış tarihine kadar süreceği belirtildi.

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