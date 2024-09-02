Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti ve ekimi yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda Ortadurak Mahallesi'nde E.K.'ya (41) ait tarlada, ekili 15 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı.
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