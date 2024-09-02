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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:33 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:33
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Bafra ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti ve ekimi yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda Ortadurak Mahallesi'nde E.K.'ya (41) ait tarlada, ekili 15 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

        Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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