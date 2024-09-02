Havza'da kadın kooperatifine yönelik denetim yapıldı

Samsun’un Havza ilçesinde faaliyet gösteren İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üretim ve hijyen denetiminden geçti.

Gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, kooperatife ait üretim yeri ile ürünlerin hijyeni ve üretim kaliteleri incelendi.

Kooperatif Başkanı Şehri Dilek, gazetecilere, kadın üreticilere daha fazla pazar ulaşması amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine bağlı Amesia Gıda ile üretim protokolü imzalandıklarını vurgulayan Dilek, “Atılan imzalar ile kadın üreticilerimizin ürünleri için daha geniş bir pazar ve pazarlama alanı oluştu. Yapılan denetimler ile ürünlerimizin hijyenik durumu ve kalitesi kendisini bir kez daha ispatladı.”diye konuştu.