Samsun'da sağanağın ardından gökkuşağı oluştu
Samsun'da gökyüzü etkili olan sağanak yağışın ardından gökkuşağı ile renklendi.
Samsun'da gökyüzü etkili olan sağanak yağışın ardından gökkuşağı ile renklendi.
Atakum ilçesinde öğlen sonu sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası ilçe üzerinde beliren gökkuşağı gökyüzünü süsledi.
Rengarenk gökkuşağı, ilçede güzel görüntüler oluşturdu.
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