Ladik'te Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Başkan Topal, "Zabıta toplumun huzurunun ve ihtiyaçlarının karşılandığı ilk basamaktır. Zabıta belediyenin üniformasıdır. İlçemizin huzuru, düzeni ve vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz çalışmaktadırlar. İlçemize hizmet noktasına gayretlerine şahit olduğum zabıta arkadaşlarımın haftasını pasta keserek kutladık. Çalışma arkadaşlarıma görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.