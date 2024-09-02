GÜNCELLEME - Samsun'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ev hapsi aldı

Omzundan bıçaklanan B.K. ise ilçede bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

K.B, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

K.B, özel bir araçla babası tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.K'nin oğlu A.K de (24) babasını bıçakla yaralayan K.B'yi silahla ateş ederek bacağından ve kalçasından vurdu.

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