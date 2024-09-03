Samsun'da "Narko Alan" uygulaması yapıldı

Yapılan çalışmada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçlularla mücadele, arananların yakalanması amaçlarıyla, "Narko Alan" uygulaması kapsamında kontrol gerçekleştirildi.

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