Samsun'da "Narko Alan" uygulaması yapıldı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "Narko Alan" uygulamasında 2 tabanca ele geçirildi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "Narko Alan" uygulamasında 2 tabanca ele geçirildi.
19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçlularla mücadele, arananların yakalanması amaçlarıyla, "Narko Alan" uygulaması kapsamında kontrol gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.
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