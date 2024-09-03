Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'un Havza ilçesinde 21 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor

        Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık 83 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinde hasat dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:26 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'un Havza ilçesinde 21 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık 83 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinde hasat dönemi başladı.

        İlçedeki ayçiçeği tarlalarında incelemede bulunan Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle bu sezon bazı bölgelerde ayçiçeği üretiminin azaldığını söyledi.

        Bölgede başlayan hasadın yaklaşık 15 gün süreceğini belirten Genç, "Erken ile geç ekilen tarlalarda hasat zamanında farklılık oluyor. Havza'da yaklaşık 83 bin dekar alanda ekim yapıldı, rekoltenin 21 bin ton olması bekleniyor. Kuraklıktan ciddi manada etkilenen bölgelerimiz var. Güney ve daha alçakta kalan kesimlerimizde yapılan hasatta, biçerdöverlerden aldığımız verilere göre verim 100 kilograma kadar düşmüş görünüyor." dedi.

        Yüksek kesimlerde sulanan arazilerde ise dekarda verimin 300 ila 350 kilograma kadar çıktığına dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

        "Ortalama verimin dönümde 250 ila 270 kilogram arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bölgede yetiştirilen ayçiçeğinin yağ oranı, çiftçiler tarafından bilinemiyor. Yağ oranını ölçecek makineyi ziraat odası olarak alalım, çiftçimizin hizmetine verelim istedik ama kabul görmedi. Önümüzdeki sezon ayçiçeği ekim alanında düşüş olacağını tahmin ediyorum. Açıklanan ayçiçeği alım fiyatından çiftçiler memnun. Bölgemizde KARADENİZBİRLİK tarafından açıklanan alım fiyatı 19 lira. Tüccar da tabii buna yakın fiyat vermek durumunda. Devlet desteği ile çiftçimizi tatmin edici bir fiyat."

        Ayçiçeği üretimi yapan Nuri Demir ise 20 dekar alanda ekim yaptığını anlatarak, "Verim sulanan tarlalarda iyi, sulanamayan yerlerle ise kötü. Bu yıl kuraklıktan çok etkilendik, bu da verimi oldukça düşürdü. Açıklanan alım fiyatından memnunuz. Geçen seneye göre daha güzel bir fiyat açıklandı." ifadelerini kullandı.

        Biçerdöver sahibi Ramazan Erdoğan da hasadın 15 gün daha süreceğini dile getirerek, ayçiçeğinde tarlanın dönümünü 200 liraya biçtiklerini söyledi.

        Öte yandan hasadı tamamlayan çiftçilerin ürünlerini Havza Buğday Pazarı'na götürmesiyle pazarda da hareketlilik yaşanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Vatandaşlara sağlıklı hayat merkezleri ve sunulan hizmetler anlatıldı
        Vatandaşlara sağlıklı hayat merkezleri ve sunulan hizmetler anlatıldı
        Samsun'da polis vatandaşları bilgilendirdi
        Samsun'da polis vatandaşları bilgilendirdi
        Samsun'da "Narko Alan" uygulaması yapıldı
        Samsun'da "Narko Alan" uygulaması yapıldı
        Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Samsun'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ev hapsi ald...
        GÜNCELLEME - Samsun'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ev hapsi ald...
        Ladik'te Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıldönümü kutlandı
        Ladik'te Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıldönümü kutlandı