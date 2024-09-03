Vatandaşlara sağlıklı hayat merkezleri ve sunulan hizmetler anlatıldı

Samsun'da "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlığınızı koruyacağınız bir yaşama davetlisiniz" sloganla düzenlenen etkinlik kapsamında bir alışveriş merkezinde açılan stantta bilgilendirme yapılarak tansiyon, kan şekeri, karbonmonoksit, boy ve kilo ölçümü yapılıyor.

Stantta ayrıca sağlık personeli tarafından farklı yaş gruplarına yönelik sağlıklı beslenme, diyet ve diş sağlığının nasıl korunacağı hakkında uygulamalı eğitim de veriliyor.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, vatandaşlara sağlıklı hayat merkezleri ve burada sunulan hizmetler hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Birinci basamak sağlık hizmetleri anlamında çeşitli hizmetler verdiklerine işaret eden Uras, "Maalesef vatandaşlarımız tarafından verdiğimiz hizmetler tam anlamıyla bilinmiyor. Sağlıklı hayat merkezlerinde psikologlar, diyetisyenler, fizyoterapistler, çocuk gelişim uzmanları ve kanser erken teşhis merkezleri bulunmaktadır. İnsanların hasta olmadan hastalıklardan korunmasını sağlamak ve erken aşamada tanı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.