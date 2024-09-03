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        Vatandaşlara sağlıklı hayat merkezleri ve sunulan hizmetler anlatıldı

        Samsun'da "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:21 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:47
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        Vatandaşlara sağlıklı hayat merkezleri ve sunulan hizmetler anlatıldı
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        Samsun'da "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlığınızı koruyacağınız bir yaşama davetlisiniz" sloganla düzenlenen etkinlik kapsamında bir alışveriş merkezinde açılan stantta bilgilendirme yapılarak tansiyon, kan şekeri, karbonmonoksit, boy ve kilo ölçümü yapılıyor.

        Stantta ayrıca sağlık personeli tarafından farklı yaş gruplarına yönelik sağlıklı beslenme, diyet ve diş sağlığının nasıl korunacağı hakkında uygulamalı eğitim de veriliyor.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, vatandaşlara sağlıklı hayat merkezleri ve burada sunulan hizmetler hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

        Birinci basamak sağlık hizmetleri anlamında çeşitli hizmetler verdiklerine işaret eden Uras, "Maalesef vatandaşlarımız tarafından verdiğimiz hizmetler tam anlamıyla bilinmiyor. Sağlıklı hayat merkezlerinde psikologlar, diyetisyenler, fizyoterapistler, çocuk gelişim uzmanları ve kanser erken teşhis merkezleri bulunmaktadır. İnsanların hasta olmadan hastalıklardan korunmasını sağlamak ve erken aşamada tanı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

        Sağlıklı hayat merkezlerinde kadınlara meme kanseri ile ilgili nasıl muayene yapacakları, rahim ağzı ve bağırsak kanseri tanısının nasıl erken konulabileceği gibi konularda bilgi verildiğini anlatan Uras, "Kısaca, sağlıklı hayat merkezlerinde sağlıklı hayat var. Bütün vatandaşlarımızı sağlıklı hayat merkezlerine bekliyoruz. Canik ve Atakum'da iki sağlıklı hayat merkezimiz hizmet vermekte. Kısa zaman içinde 4 farklı lokasyonda daha sağlıklı hayat merkezleri açmak istiyoruz. Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri dahil 4 noktada daha vatandaşımıza hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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