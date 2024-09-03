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        Samsunsporlu 6 futbolcuya milli davet

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da 6 futbolcu milli takımlarına davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:30 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:30
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        Samsunsporlu 6 futbolcuya milli davet
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da 6 futbolcu milli takımlarına davet edildi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yerli ve yabancı 6 futbolcunun eylül ayında oynanacak uluslararası müsabakalarda milli takımlarından davet aldığı belirtildi.

        Futbolcular Marius Mouandilmadji'nin Çad, Lubomir Satka'nın Slovakya, Angelo Gomes Nanu'nun Gine Bissau, Kingsley Schindler'in Gana, Oliver Ntcham'ın ise Kamerun milli takımına davet edildiği bilgisi verilen açıklamada genç defans oyuncusu Bedirhan Çetin'in de Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'na çağırıldığı kaydedildi.

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