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        Samsunspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:26
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        Samsunspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

        Reis, idmanın son bölümünde futbolculara iki grup halinde eğlenceli bir oyun oynattı. Futbolcuların bu çalışmadaki neşeli halleri dikkati çekti.

        Antrenmana ülkelerinin milli takım kampına katılan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu, Kingsley Schindler, Oliver Ntcham ve Bedirhan Çetin katılmadı.

        Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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