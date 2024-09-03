Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Adliyesi, kendi enerjisini üretecek

        Samsun'da 4 bloktan oluşan adliyenin hizmet binasının çatı katına kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) ile Samsun Adliyesi kendi enerjinin yüzde 40'ını üreterek tasarruf sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 18:13 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Adliyesi, kendi enerjisini üretecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da 4 bloktan oluşan adliyenin hizmet binasının çatı katına kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) ile Samsun Adliyesi kendi enerjinin yüzde 40'ını üreterek tasarruf sağlayacak.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de örnek olacakları projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

        Samsun adliyesisin kendi enerjisini üreteceğini belirten Kılıç, "GES projemiz Dünya Bankası finansmanını, kamu belediye yenilenebilir enerji projesi kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali güvencesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında adliye ana hizmet binasında bulunan 4 ayrı blok, üst kısmına çatı tipi, güneş enerji santrali fizibilite işlemlerini tamamladık." dedi.

        Kılıç, çatı katlarına GES tesisi kurulması talebinin onay aldığını ifade ederek, "Yapılacak olan enerji santralimiz 400 KW kapasitesinde olacaktır. Sistemin devreye girmesi sonrasında adliyenin enerji tüketiminin yüzde 40'ını üreteceğiz. Böylelikle adliyemiz yüzde 40 oranında enerji tasarrufu sağlayacaktır. Proje ile birlikte Türkiye'de kendi enerjisini kısmen de olsa üreten tek adliye unvanına sahip olacağız." ifadesini kullandı.

        Kılıç, şehit olan savcılar Murat Uzun ile Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere hakim ve savcılar ile Filistin'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, kent protokolü, hakim ve savcılar, adliye personeli ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        İş insanını öldürüp asitle erittiler! Hedef şaşırtmak için sakalını beyaza boyattı!
        İş insanını öldürüp asitle erittiler! Hedef şaşırtmak için sakalını beyaza boyattı!
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç: Türkiye'de kendi enerjisini kısmen de o...
        Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç: Türkiye'de kendi enerjisini kısmen de o...
        Samsunspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
        Samsunspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
        Çöp kovalarını söküp, çalan hurdacılara gözaltı
        Çöp kovalarını söküp, çalan hurdacılara gözaltı
        Samsunsporlu 6 futbolcuya milli davet
        Samsunsporlu 6 futbolcuya milli davet
        Samsun'da parktan çöp kovası çalan 2 hurdacı yakalandı
        Samsun'da parktan çöp kovası çalan 2 hurdacı yakalandı
        Samsun'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı