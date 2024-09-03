Samsun'da fındık toplama makinesinin altında kalan kişi öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık toplama makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık toplama makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kumtepe Mahallesi'nde bahçede fındık toplama makinesinin önündeki çalıları toplayan Mustafa Seven (63), dengesini kaybederek makinenin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Seven'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Seven'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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