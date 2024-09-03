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        Samsun'da fındık toplama makinesinin altında kalan kişi öldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık toplama makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 20:02 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:02
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        Samsun'da fındık toplama makinesinin altında kalan kişi öldü
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık toplama makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kumtepe Mahallesi'nde bahçede fındık toplama makinesinin önündeki çalıları toplayan Mustafa Seven (63), dengesini kaybederek makinenin altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Seven'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Seven'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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