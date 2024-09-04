Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Atakum ilçesi Küçükkolpınar ile İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 1079 sentetik ecza hapı, 267 uyuşturucu hap, yaklaşık 18 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari de yakalandı.
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