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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:47 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:47
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Atakum ilçesi Küçükkolpınar ile İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 1079 sentetik ecza hapı, 267 uyuşturucu hap, yaklaşık 18 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda, "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari de yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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