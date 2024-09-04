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        OMÜ Tıp Fakültesinde üroloji uzmanlarına "minimal invaziv" eğitimi verildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Üroloji Ana Bilim Dalı ile Minimal İnvaziv Üroloji Derneği işbirliğinde üroloji uzmanlarına yönelik, "Laparoskopik cerrahi kursları" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:45 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:45
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        OMÜ Tıp Fakültesinde üroloji uzmanlarına "minimal invaziv" eğitimi verildi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Üroloji Ana Bilim Dalı ile Minimal İnvaziv Üroloji Derneği işbirliğinde üroloji uzmanlarına yönelik, "Laparoskopik cerrahi kursları" düzenlendi.

        OMÜ Tıp Fakültesinde 26-29 Ağustos ile 2-5 Eylül tarihlerinde, Türkiye genelinde farklı illerden 17 üroloji uzmanının katılımıyla teorik ve pratik eğitimler düzenlendi.

        Katılımcılara, ameliyat ve hasta hazırlığının yanı sıra ameliyathane ortamında vakaları ve teknikleri görme fırsatı sunuldu.

        Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Özden, AA muhabirine, toplumda "kapalı ameliyat" olarak da bilinen, hastalarda en az hasar bırakan cerrahi yöntem olan "minimal invaziv" ile ilgili meslektaşlarına yönelik eğitim düzenlediklerini söyledi.

        Derneklerinin minimal invaziv tekniklerini meslektaşlarına öğretmek ve yenilikleri paylaşmak misyonu bulunduğunu belirten Özden, "Burası da bir eğitim kurumu. Mezuniyet sonrası eğitimin önemli bir parçası, bu tür eğitimler." dedi.

        Meslektaşlarının minimal invaziv yöntemleri öğrenmek ya da geliştirmek için çaba gösterdiğini anlatan Özden, şunları kaydetti:

        "Bu anlamda iki hafta süren kurs düzenledik. Dört ayrı kurs programı oluşturduk. Türkiye'nin birçok ilinden ürolog meslektaşlarım geldi. Hem teorik bilgileri hem de ameliyathane ortamında tecrübelerimizi karşılıklı olarak paylaştık. Türkiye'de ilk canlı cerrahi yayınları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalından gerçekleşti. Aslında bunu, devamı gibi düşünüyoruz. Çünkü eğitim süreklidir."

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