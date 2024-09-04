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        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:10 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:10
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        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 7537RK02 Tacikistan plakalı tır, Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkiinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda bariyere çarptı.

        Bu sırada arkadan gelen aralarında otomobil, hafif ticari araç ve cipin bulunduğu 6 araç da durmak isterken birbirine çarptı.

        İhbar üzerin olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olay yüzünden bir süre kapanan kara yolundaki ulaşım daha sonra tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

        Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun tamamen ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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