Samsun'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun tamamen ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay yüzünden bir süre kapanan kara yolundaki ulaşım daha sonra tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

İhbar üzerin olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada arkadan gelen aralarında otomobil, hafif ticari araç ve cipin bulunduğu 6 araç da durmak isterken birbirine çarptı.

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