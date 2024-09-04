Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Almaz, Salıpazarı'nda turizm alanlarını gezdi

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Almaz, Salıpazarı ilçesindeki turizm alanlarında incelemede bulundu.

Almaz, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Bölge Müdürü Kurtuluş Özçelik ile Garpukale, kaya mezarları ve Karaman Tarihi Ahşap Cami'de inceleme gerçekleştirdi.

Almaz, AA muhabirine, Samsun'daki turizm destinasyonlarında gezi ve incelemelerinin devam ettiğini söyledi.

Daha önce bölgeye Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkilileri ve fenomenleri gönderdiklerini anlatan Almaz, "Salıpazarı ilçemizde turizmde önemli çalışmalar yapılmıştı. Burada turizm altyapı destek projeleri ve programları için neler yapabiliriz, buraları nasıl koruyabiliriz, istişare yapıyoruz. Özellikle Garpukale yürüyüş yolu ve tanıtımı öncelikli hedefimiz olacak. Tanıtım için neler yapılması gerekiyorsa yapacağız." dedi.