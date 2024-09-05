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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun Limanı'na demirledi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:12
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun Limanı'na demirledi
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi.

        Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 1047 yolcu ile 444 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.

        Gemide bulunan çoğunluğu Rus turistler, kent merkezindeki tarihi mekanların yanı sıra Amasya'yı gezecek.

        Geminin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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