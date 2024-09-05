Samsun'da 6 kilo 930 gram kubar esrar ele geçirildi

Şüphelinin ikamet ve tarlasında yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 930 gram kubar esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K'nin uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde istihbarat üzerine operasyon düzenledi.

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