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        Kavak ve Ladik'te sosyal hizmet merkezi irtibat bürosu açıldı

        Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Kavak ve Ladik ilçelerinde sosyal hizmet merkezi irtibat bürosunun hizmete girdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:34 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:35
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        Kavak ve Ladik'te sosyal hizmet merkezi irtibat bürosu açıldı
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        Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Kavak ve Ladik ilçelerinde sosyal hizmet merkezi irtibat bürosunun hizmete girdiğini bildirdi.

        Güvendi, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal hizmet merkezi bulunmayan ilçelerde verimli hizmet sunulabilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması, vatandaşların hizmetlere kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmesi amacıyla irtibat birimleri kurulması çalışması yürütüldüğünü söyledi.

        Bu kapsamda Havza Sosyal Hizmet Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek Kavak ve Ladik ilçelerinde irtibat büroları açıldığını anlatan Güvendi, "Böylece vatandaşlarımız, işlem ve taleplerini yaşadıkları ilçede bulunan irtibat biriminden kolayca yapabilecek. Kavak'ta Halk Eğitimi Merkezi binasında Ahmet Şener, Ladik'te Ladik Kemal Kaplan Huzurevi binasında Ceydanur Eker tarafından hizmet verilecek." dedi.

        Güvendi, kendilerinin de gerekli durumda inceleme yaparak devletin sosyal imkanlarını vatandaşlara sunma süresinin kısacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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