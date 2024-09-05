Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen zanlının adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, B.Y'nin iş yerinde yapılan aramada 232,86 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Zanlı, gözaltına alındı.
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