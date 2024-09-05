Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, S.A. ile C.A'nın uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine şüphelilerin ev ve arazilerinde arama yaptı.

Aramada 162 gram toz esrar, 1 kilo 2 gram kubar esrar, 500 gram sentetik uyuşturucu ve 19 kök uyuşturucu nitelikli bitki ele geçirildi.