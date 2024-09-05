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        Samsun'da aranan FETÖ hükümlüsü saklandığı çatı katında yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda FETÖ'den aranan hükümlü, saklandığı çatı katında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:56
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        Samsun'da aranan FETÖ hükümlüsü saklandığı çatı katında yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda FETÖ'den aranan hükümlü, saklandığı çatı katında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ'nin bir evde saklandığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

        Ekipler, evin çatı katında oluşturulan özel bölmede saklanan N.İ'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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