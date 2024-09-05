Terme'de zabıta kırtasiyeleri denetledi

Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan işletmelere uyarı veya idari para cezası uyguladıklarını belirterek, "Eksikliklerin giderilmesi için süre veriliyor. Eğitim Öğretim sezonu öncesinde vatandaşlarımızın alışverişlerini güvenle yapabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için kırtasiye malzemesi satılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

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