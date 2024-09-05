Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı

Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar sevk edildi.

Çatalçam Sosyal Tesisleri yakınlarındaki plajdan serinlemek için denize giren 3 kişi bir anda suda kayboldu.

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