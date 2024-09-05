Samsun'da trafik kazasında 3'ü hemşire 7 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücülerden Dikmen ile aynı araçta bulunan hemşireler Ayça Demirci (26) ve Melek Gulik'in (30) yanı sıra diğer araçta bulunan Fatma Sarıalioğlu (56), Mustafa Sarıalioğlu (63), Neslihan Akcan (32) ve Muhammed Talha Akcan (4) yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tuğba Dikmen'in (30) kullandığı 35 ADH 599 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Adalar mevkisinde aynı yönde seyreden İbrahim Akcan idaresindeki 34 EU 6065 plakalı otomobille çarpıştı.

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