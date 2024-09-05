Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Samsun'da konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yönetmeliği değişikliğiyle ilgili, "Hedefimiz önümüzdeki dönemde sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisini hızlandırmak, organize sanayi bölgelerinin ön tahsis yoluyla kaynak geliştirmelerini sağlayacak düzenlemeler yapmaktır." dedi.

Kacır, Samsun'da Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlediği basın toplantısında, 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program'ın (OVP) güncellenmiş planını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Organize Kurulu üyesi bakanların katılımıyla kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

"Samsun, sanayi ve teknoloji yol haritamızda önümüzdeki dönemde çok önemli, çok kıymetli yeri olan bir şehrimiz. Arzu ediyoruz ki Samsun, nasıl Güneydoğu Anadolu Bölgemiz'de Gaziantep, Akdeniz Bölgemiz'de Mersin lokomotif şehirler olarak bölgenin kalkınmasına üreten şehirler rolüyle öncülük ediyorsa, inşallah önümüzdeki dönemde hem Orta Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı olarak hem de tüm Karadeniz Bölgesi'nin öncü şehri olarak özellikle kurduğumuz yeni organize sanayi bölgeleriyle bu rolü üstlensin. İnşallah önümüzdeki dönemde sayısını 10'a yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerinde hem Türk hem uluslararası yatırımcıların büyük ölçekli yatırımlarını hızlandırmaya gayret edeceğiz. Buraya gelmeden önce Havza OSB'ye uğradık ki orayı inşallah önümüzdeki dönemde 10 milyon metrekarelik dev bir organize sanayi bölgesi haline getirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Samsun'a geldiklerini anlatan Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Aslında reform niteliğinde değişiklikleri kamuoyuyla paylaşmış olduk. Hedefimiz önümüzdeki dönemde sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisini hızlandırmak, organize sanayi bölgelerinin ön tahsis yoluyla kaynak geliştirmelerini sağlayacak düzenlemeler yapmaktır. Böylelikle kamulaştırma ve altyapı inşaat süreçlerini daha hızlı şekilde tamamlamayı amaçlıyoruz. Türkiye'deki tüm OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş tüm sanayi alanı envanterinin her ayın ilk pazartesi günü sanayicilerin erişimine çevrim içi ortamda açılmasını sağlayacağız. Böylelikle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tüm OSB'lerinde sanayi yatırımlarının hızlanmasına vesile olacağız."

Bakan Kacır, OSB yönetmeliğinde bir değişiklik yayımladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"OSB'lerde çalışanlar için lojman bölgeleri oluşturulmasının bugünkü yönetmenlik değişikliğiyle önünü açmış olduk. Yine OSB'lerde kuruluş ve genişleme süreçlerinde stratejik yatırımlar için rezerv alanları oluşturmasını da yönetmenlik değişikliği kapsamında öngörüyoruz. OSB'lerde gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz devir veya kiralama işlemleri konusunda çok daha sıkı tedbirler alacağız ve bunlara asla izin vermeyeceğiz. Yine tahsis edilen alanlarda yatırımların gerçekleşmesi için tanımlanmış sürelere uyum konusunda da ilave tedbirleri yönetmenlik değişikliğiyle almış olduk. İnşallah önümüzdeki dönemde hem organize sanayi bölgelerimiz ki sayısı 360'a erişti hem endüstri bölgelerimiz ki bugün Türkiye'de 45 endüstri bölgemiz var, Türkiye'nin üretim gücünün lokomotifi olmayı sürdüreceğiz."

OSB'lerdeki tahsis koşullarını şeffaflık anlayışı içinde tüm yatırımcılara OSB yönetimlerinin duyurmasını zorunlu kıldıklarına işaret eden Bakan Kacır, şunları kaydetti:

Bakan Kacır, Samsun'un önümüzdeki dönemlerde özellikle otomotiv, makine ve savunma sanayisi gibi yüksek katma değerli alanlarda, yine Samsun'un dünya çapında öncü olduğu tıbbi cihaz üretimi gibi alanlarda hem uluslararası alandan hem Türkiye'den yatırımların daha hızlı şekilde hayat bulduğu şehir olması için gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

Kacır, daha sonra Samsun TSO'da iş insanları ile bir araya geldi.

Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri ve iş insanları katıldı.