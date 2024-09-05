Samsun'da sahipli köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Kıran Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesine giren A.A, sahipli çoban köpeğinin saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.A, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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