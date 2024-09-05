Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ö. (58) idaresindeki 16 AHU 461 plakalı otomobil, Dikbıyık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan F.Ö. (54) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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