DSİ yetkilileri Terme Çayı Islah Projesi'ni inceledi
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, Terme Çayı Islahı 1. Kısım İnşaatı'nda incelemelerde bulundu.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, Terme Çayı Islahı 1. Kısım İnşaatı'nda incelemelerde bulundu.
Kılıçaslan, Taşkın Kontrol Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Özcan, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve Terme Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun ile proje alanında incelemede bulunarak, ıslah çalışmalarının mevcut durumu ve ilerleyişi hakkında bilgi aldı.
Heyet, incelemenin ardından proje sahasında görev yapan ekiple bir araya geldi.
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