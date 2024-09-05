DSİ yetkilileri Terme Çayı Islah Projesi'ni inceledi

Kılıçaslan, Taşkın Kontrol Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Özcan, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve Terme Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun ile proje alanında incelemede bulunarak, ıslah çalışmalarının mevcut durumu ve ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

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