Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Samsun'da konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız milli teknoloji hamlesinin öncülüğünü yaptı, milli teknoloji hamlesini başlattı ve Türkiye, savunma sanayisinde neye ihtiyaç duyuyorsa onu kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi." dedi.

Kacır, AK Parti Samsun İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürdükleri mücadelenin, Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapma, bir yönüyle de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni geleceği taşıma mücadelesi olduğunu anlatan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 22 yıl boyunca Türkiye'ye asra bedel hizmetler sundu. Türkiye'de eğitimden sağlığa, ulaştırmadan sanayiye, teknolojiye, tüm alanlarda sayısız devrimler yaşattı. Bizim çalışma alanımız sanayi ve teknoloji. Türkiye son 22 yılda üretim üssüne dönüştü. OSB'lerin sayısını 192'den 360'a AK Parti iktidarları taşıdı. OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine bu dönemde yükselttik. OSB'lerde tüten bacaların, fabrikaların sayısını 11 binden 58 bine AK Parti iktidarları çıkardı." diye konuştu.

Kacır, bu sayede 36 milyar dolarlık ihracatı 260 milyar doların üzerine çıkardıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payı binde 5 düzeyinden iki misline, yüzde 1 düzeyine çıkardık. Türkiye'yi AR-GE ve yeniliklerle AK Parti iktidarları tanıştırdı. Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklar inşa ettik. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de 2 teknopark vardı. Bu teknoparklarda 60'a yakın firma faaliyet gösteriyordu. Teknoparklar araştırma, geliştirme, inovasyon yapılan merkezler. Şimdi Türkiye'de 102 teknopark var. 10 bin 500 firma Türkiye'nin teknoparklarında AR-GE yapıyor, inovasyon yapıyor. Türkiye'nin AR-GE insan kaynağı 29 binden 272 bine AK Parti iktidarları döneminde çıktı. Bütün bunlar Türkiye'nin sanayide, teknolojide tam bağımsızlık iddiasını takip etmesini, güçlenen bir ekonomiye sahip olmasını beraberinde getirdi. Bunun öncüsü, savunma sanayimiz oldu."

- "Sayın Cumhurbaşkanı'mız milli teknoloji hamlesinin öncülüğünü yaptı" Bakan Kacır, savunma sanayisinde yerlilik, millilik ve bağımsızlığın Türkiye için tercihten öte zorunluluk olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü 40 yıla yakındır terörle mücadele eden Türkiye, ihtiyaç duyduğu savunma sistemlerini parasını ödese dahi dost bildiği müttefiklerinden temin etmekte güçlükler çekiyordu. Onlardan aldığımız savunma sistemleriyle topraklarımızı muhafaza edemiyorduk. İhtiyaç duyduğumuzda çoğu zaman iş görmeyen sistemlerle karşı karşıyaydık. İşte böyle bir tabloda Sayın Cumhurbaşkanı'mız milli teknoloji hamlesinin öncülüğünü yaptı, milli teknoloji hamlesini başlattı ve Türkiye, savunma sanayisinde neye ihtiyaç duyuyorsa onu kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi. Türk milletinin öz evlatları Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Anka'yla, Kızıl Elma'yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbe'yle, Kağan'la gökyüzüne imzasını attı. Bütün bunlar, bütün bu projelerin arkasında duran sağlam irade sayesinde mümkün oldu. 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta, geçtiğimiz yıl o sağlam irade milletimizden yeniden büyük destek gördü ve Allah'ın izniyle hep birlikte bu yolculukta ilerliyoruz."

Türkiye'nin yolculuğunun zor ve meşakkatli bir yolculuk olduğunu işaret eden Kacır, şöyle konuştu: "Topraklarımızdan sildiğimiz, kazıyıp attığımız teröristlerin arkasında biliyoruz ki ağababaları var. Biliyoruz ki onların arkalarındaki ağababaları onlara teröristan haritaları vadediyor. Allah'ın izniyle, milletimizin öz evlatlarının gayretleriyle teröristan haritalarını da yırtıp atıyoruz. Terörü sadece topraklarımızdan silip atmakla kalmıyoruz, topraklarımızın 50 kilometre ötesine kadar kurulmak istenen teröristanı imkansız hale getirecek adımları, Türkiye'nin gelecek on yıllarını teminat altına alma gayesiyle atmaya devam ediyoruz. Bu yolculukta kimi zaman zorluklar yaşıyoruz, yaşayacağız ama hep birlikte Allah'ın izniyle nasıl 2002'de tek başımıza iktidara geldik ve Türkiye'yi hep yeni bir döneme taşıdıysak, nasıl Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle, 'Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' iddiasını gerçeğe dönüştürdüysek, nasıl milli iradeyi her türlü vesayetin üzerine çıkarmayı hep birlikte mümkün kıldıysak, bundan sonra da aynı sağlam iradenin arkasında inşallah dimdik duracağız. Bu yolculukta bizler de inşallah Türkiye'nin kalkınma hamlelerine, sanayileşme yolculuğuna, milli teknoloji hamlesi atılımına katkı vermeyi hep birlikte sürdüreceğiz."

- "Gün gelecek Türk milleti dünyada adaleti, merhameti yeniden hakim kılacak" Dünyanın adalete hasret, merhamete muhtaç olduğunu dile getiren Kacır, şunları kaydetti: "Dünyada adalet ve merhametin sesini yükselten lider Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye kuvvetli olacak ki dünyanın mahzunları, masumları, mazlumları umut bulacak. İşte dört bir yanda yaşananları görüyorsunuz. İsrail'in Filistin'de neredeyse bir yıldır devam eden soykırımına maalesef şahitlik ediyoruz. Bütün bunları Allah'ın izniyle gün gelecek, Türk milleti durduracak. Gün gelecek Türk milleti dünyada adaleti, merhameti yeniden hakim kılacak. Bütün gayretimiz, bütün azmimiz bu umutladır. Bunda da Allah'ın izniyle sizlerin, bizlerin, AK Parti ailesinin çok büyük rolü oluyor, olmaya devam edecek. Bizler birbirimizle kardeş oldukça, birbirimize tutundukça, kuvvetli şekilde adım atmaya devam ettikçe Allah'ın izniyle kimse bizi mağlup edemez. Birileri şimdi geçici bazı heveslere kapılıyor olsunlar. İnşallah adım adım hedeflerimize ulaşacağız. Şurada 4 yıl var. 4 yıl sonra yeniden 2028 seçimlerinin galibi AK Parti olacak. Yeniden inşallah tam bağımsız Türkiye yolculuğuna, Türkiye Yüzyılı yolculuğuna güçlü şekilde devam edeceğiz. Biz bu badireleri atlatmış bir partiyiz. Her türlü mevsime alışık bir partiyiz. Her türlü zorluğun üstesinden gelmiş bir partiyiz. "