Salıpazarı'nda "Tıbbi aromatik bitki üretilmesi" eğitimi düzenlendi

Salıpazarı ilçesinde, "Tıbbi aromatik bitkilerin bilinçli şekilde sürdürülebilir olarak üretilmesi" eğitim programı gerçekleştirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından finanse edilen, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneğinin (YEG) uygulama planında bulunan, Salıpazarı Belediyesinin desteklediği eğitim, özel bir işletmede yapıldı.

Eğitimde Samsun Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisi Hicran Çıkışkanca, salep bitkisinin ticari olarak üretilip ekonomik değere dönüştürülmesi, üretim ve kullanım alanları, üretim kapasitesi gibi konularda bilgilendirme yaptı.