Samsun'da evi yanan ailelere Türk Kızılaydan yardım

Türk Kızılay tarafından Tekkeköy ilçesinde yangın sonucu evlerinde hasar oluşan ailelere yardımda bulunuldu.

Balcalı Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu 3 daire bulunan binada hasar oluştu.

Yangın sonrası mağdur ailelere, Türk Kızılay Tekkeköy Şubesi tarafından yardım yapıldı.

Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Başkanı Emine Haliloğlu, ilk etapta mağdur ailelerin acil ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Şimdi evlerin yeniden yapılması sürecinin başlayacağını belirten Haliloğlu, "Kaymakamlık süreci tamamlandıktan sonra evlerin yapımına başlanacak. Bu süreçte de Kızılay olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. İlk etapta giysi ve gıda yardımlarını sağladık. Nakit desteği verdik. Evler yapıldığında ve belirli prosedürler tamamlandığında desteklerimizi sürdüreceğiz." dedi.