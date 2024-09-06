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        Samsun'da imalathanede bir ay arayla ikinci kez çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki imalathanede bir ay arayla ikinci kez çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:23 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:23
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        Samsun'da imalathanede bir ay arayla ikinci kez çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki imalathanede bir ay arayla ikinci kez çıkan yangın söndürüldü.

        İlkadım Sanayi Sitesi'nde 3 katlı mobilya mağazasının birinci katındaki imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mağazanın 3. katına da sıçrayan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangında, imalathanede hasar meydana geldi.

        İmalathanede yaklaşık bir ay önce çıkan yangında da hasar oluşmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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