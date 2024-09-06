Samsun'da imalathanede bir ay arayla ikinci kez çıkan yangın söndürüldü

İmalathanede yaklaşık bir ay önce çıkan yangında da hasar oluşmuştu.

İlkadım Sanayi Sitesi'nde 3 katlı mobilya mağazasının birinci katındaki imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki imalathanede bir ay arayla ikinci kez çıkan yangın söndürüldü.

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