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        MS hastası eşinin tüm ihtiyaçlarını 10 yıldır özenle karşılıyor

        TUĞÇE TURGU - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Necmiye Cici, multipl skleroz (MS) hastalığı bulunan eşinin tüm ihtiyaçlarını 10 yıldır özenle karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:43
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        MS hastası eşinin tüm ihtiyaçlarını 10 yıldır özenle karşılıyor
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        TUĞÇE TURGU - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Necmiye Cici, multipl skleroz (MS) hastalığı bulunan eşinin tüm ihtiyaçlarını 10 yıldır özenle karşılıyor.

        Yeşildere Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki Abdullah Cici'ye, 2003 yılında MS hastalığı teşhisi konuldu.

        Hastalığının ilerlemesi sonucu son 10 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Cici'nin tüm ihtiyaçları, 35 yıllık eşi tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanıyor.

        Necmiye Cici, zaman zaman eşini tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkartarak gezdiriyor.

        Abdullah Cici, AA muhabirine, MS teşhisi konulduktan sonra başlarda tek bastonla yürüyebildiğini, zamanla çift baston kullanmaya başladığını söyledi.

        Son 10 yıldır ise tamamen yatağa bağımlı hale geldiğini anlatan Cici, "Eşim tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. O bana Allah'ın bir lütfu." dedi.

        Necmiye Cici de yıllardır hayat arkadaşının hastalığıyla mücadele ettiklerini dile getirdi.

        Kocasının hastalanmadan önce şoförlük yaptığını ancak hastalığı nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Cici, "Her ihtiyacını ben karşılıyorum. Yemeğinden banyosuna, giyinmesinden sporuna kadar her şeyini yaptırıyorum. MS, tedavisi olmayan bir hastalık, bu yüzden moralimizin yerinde olması çok önemli." diye konuştu.

        Cici, eşinin egzersiz yapabilmesi için elektrikli bisiklete ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Fizik tedaviye gidiyoruz ama evde de egzersiz yapmamız gerekiyor. Gücüm yettiğince yaptırıyorum ama bir elektrikli bisiklet olsa eşim daha rahat egzersiz yapabilir." ifadesini kullandı.

        Türk Kızılay İlçe Başkanı Emine Haliloğlu ise Cici çiftine ellerinden geldiğince yardımcı olduklarını söyleyerek, "Bizden önce, hasta yatağı istediler sağladık. Ardından tekerlekli sandalye temin ettik. Onları tanıdığımızda evleri yoktu. Mahalle sakinleri ve hayırseverlerin yardımlarıyla ev yapıldı. Kızılay olarak biz de sürece destek verdik." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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