Salıpazarı ilçesinde eski devlet hastane binası belediye hizmet binası olacak

Salıpazarı ilçesinde eski devlet hastanesi binasının belediye hizmet binasına dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, eski hastane binasında incelemelerde bulundu.

Belediyeye tahsis edilen binanın yeniden düzenlenerek hizmete sunulacağını belirten Karaca, "Binamızı engelli ve yaşlı bireylerimizin de rahatlıkla erişebileceği, modern ve erişilebilir bir belediye hizmet binasına dönüştürmek için çalışmalarımıza başladık. Amacımız, vatandaşlarımızın hizmetlere daha hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmesini sağlamak." dedi.